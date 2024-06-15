«А где папа», – Кристина Асмус с треском разнесла Гарика Харламова, который на днях женился в третий раз

Гарик Харламов и Кристина Асмус. Фото: tvcenter.ru 36-летняя актриса Кристина Асмус, известная своим нестандартным стилем и открытостью, наконец прокомментировала свадьбу бывшего супруга и отца своей дочери.
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