‼️🇷🇺🇺🇦 Нанесены удары по объектам врага в Харькове: На месте прилёта огромный столб дыма.
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‼️🇷🇺🇺🇦 Нанесены удары по объектам врага в Харькове: На месте прилёта огромный столб дыма.
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