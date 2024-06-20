Градус заявлений Медведева в картинках

Константин Беляев

Типичный единоросс конъюнктурщик. Когда был презиком, то на полусогнутых в США ходил, восхвалял их предприятия, умилялся дарёным айфоном как любимой игрушкой. А сейчас переобулся, слюной брызжет от ненависти. Причём, высказывания не то ребёнка, не то идиота.