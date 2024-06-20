После последних публикаций Заместителя Председателя Совета Безопасности Российской Федерации г-на Медведева в телеграмм-канале, я написал небольшую статью на эту тему.
Градус заявлений Медведева в картинках
Комментарии
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Анфиса Иванова
Фигляр словесный, и не более того.
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9 час.
В В
Зиц-председатель по жизни. Не верю ему.
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9 час.
Константин Беляев
Типичный единоросс конъюнктурщик. Когда был презиком, то на полусогнутых в США ходил, восхвалял их предприятия, умилялся дарёным айфоном как любимой игрушкой. А сейчас переобулся, слюной брызжет от ненависти. Причём, высказывания не то ребёнка, не то идиота.
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6 час.
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