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    Каким нужно быть дебилом, чтобы верить во весь тот бред, который несут эти ушлёпки! Когда они начинают бубнить свою а...Хищники и жертвы
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Градус заявлений Медведева в картинках

Градус заявлений Медведева в картинках

После последних публикаций Заместителя Председателя Совета Безопасности Российской Федерации г-на Медведева в телеграмм-канале, я написал небольшую статью на эту тему.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Фигляр словесный, и не более того.
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9 час.
В В
Зиц-председатель по жизни. Не верю ему.
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9 час.
Константин Беляев
Типичный единоросс конъюнктурщик.  Когда был презиком, то на полусогнутых в США ходил, восхвалял их предприятия, умилялся дарёным айфоном как любимой игрушкой. А сейчас переобулся, слюной брызжет от ненависти. Причём, высказывания не то ребёнка, не то идиота.
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6 час.

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