Полицейские УМВД России по Дмитровскому г.о. задержали местного жителя, подозреваемого в совершении серии поджогов гаражей

Сотрудники полиции УМВД России по Дмитровскому г.о. задержали 19-летнего местного жителя, подозреваемого в поджоге четырех гаражей на улице Водников.
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