Для полива на даче вовсе не нужен дорогой электрический насос. Тем более, что проблемы со светом за городом нередки.
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