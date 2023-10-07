НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 558 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВАРЯГ РУС
    Ещё в начале СВО когда наши передовые ударные группы дошли до Кривого рога и Киева, Я в переписке с сестрой (она прож...Украинские военны...
  • Вероника
    Давно пора!Трамп заявил, что...
  • Александр Рожков
    Он отличный инспектор!Глава Минобороны ...

Турецкие СМИ: Главком ВСУ сообщил президенту Украины об исчерпании резервов для контрнаступления

Турецкие СМИ: Главком ВСУ сообщил президенту Украины об исчерпании резервов для контрнаступления

Недавно главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что собранные для участия в «контрнаступе» ВСУ стратегические резервы исчерпаны, поэтому теперь придется переходить к обороне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх