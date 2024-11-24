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В Петербурге врачи скорой случайно устроили пожар в квартире пациента

В Петербурге врачи скорой случайно устроили пожар в квартире пациента

В Петербурге бригада скорой помощи не смогла спасти мужчину. Им помешал внезапно вспыхнувший пожар.Около шести часов вечера накануне, 23 ноября, диспетчеру пришло сообщение о пожаре на Генерала Симоняка, вспыхнувшем в трёхкомнатной квартире.

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