В РАН научили нейросеть собеседовать менеджеров по продажам

Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) создали приложение на основе нейросети, которое поможет компаниям и специалистам по подбору персонала (HR) повысить качество собеседования менеджеров по продажам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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