Глава Новороссийска сообщил о последствиях морской атаки ВСУ на город

В ходе атаки морскими дронами ВСУ на Новороссийск, отбитой российскими военнослужащими, никто не пострадал, есть незначительные повреждения в зданиях первой береговой линии сообщил глава города Андрей Кравченко 3 июля в Telegram-канале.
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