Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • alik3456 Джексон
    израиль Шавка подзаборная. Шартану усы подпалили , сразу под лавку лезет...Израиль побежал я...
  • Леонид Расторгуев
    Правильно пишешь!Турция не пускает...
  • Gennady Sokolovsky
    Давно пора дебилам запретить шляться по всему миру. "они устали"... ГДЕ вы, блд, устали??????????????? В Москве, на П...Турция не пускает...

Турция не пускает в самолеты граждан РФ из-за того что они русские и лишает их миллионов рублей прямо в аэропорту

Турция не пускает в самолеты граждан РФ из-за того что они русские и лишает их миллионов рублей прямо в аэропорту

Интересная жизнь с Vera Star Вряд ли кто-то сомневается в том, что всё что происходит в Турции, происходит исключительно по согласованию и с ведома президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана, который давно возомнил себя султаном Османской империи.

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Комментарии
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ВВ
Валентина Власова
Давно уже все знают,кто такой Эрдоган.Возомнил себя повелителем уже не только Османской империи, но и мира.Это очень хитрый и скользкий чел.Вообще давно пора усвоить:ТУРКАМ ВЕРИТЬ - СЕБЯ НЕ УВАЖАТЬ.Даже находясь на таком высоком посту, так по-мелкому пакостит.Гавнюк он!!!
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2 час.
Gennady Sokolovsky
Давно пора дебилам запретить шляться по всему миру. &quot;они устали&quot;... ГДЕ вы, блд, устали??????????????? В Москве, на Патриках и прочих тусовках??? Когда уже дойдёт до откровенных дебилов -  Посещая страну НАТО - ВЫ СПОНСИРУЕТЕ ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ, которые СТРЕЛЯЮТ ПО НАШИМ БОЙЦАМ, в зоне СВО!!!!!!!!!!!!!!!!!! Идиоты!!!!!! С потраченных этими шлюхами/типаТуристами/дебилами ДЕНЕГ турки платят налоги!!! И часть этих налогов ИДЁТ В ОПЛАТУ этой сраной НАТО!!!!!!!!!!!!!! На которые закупается оружие!!!!!!!!!!!! Вот же тупорылые.....
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18 мин.
Леонид Расторгуев
Правильно пишешь!
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12 мин.

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