Турция не пускает в самолеты граждан РФ из-за того что они русские и лишает их миллионов рублей прямо в аэропорту

Давно уже все знают,кто такой Эрдоган.Возомнил себя повелителем уже не только Османской империи, но и мира.Это очень хитрый и скользкий чел.Вообще давно пора усвоить:ТУРКАМ ВЕРИТЬ - СЕБЯ НЕ УВАЖАТЬ.Даже находясь на таком высоком посту, так по-мелкому пакостит.Гавнюк он!!!

Gennady Sokolovsky

Давно пора дебилам запретить шляться по всему миру. "они устали"... ГДЕ вы, блд, устали??????????????? В Москве, на Патриках и прочих тусовках??? Когда уже дойдёт до откровенных дебилов - Посещая страну НАТО - ВЫ СПОНСИРУЕТЕ ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ, которые СТРЕЛЯЮТ ПО НАШИМ БОЙЦАМ, в зоне СВО!!!!!!!!!!!!!!!!!! Идиоты!!!!!! С потраченных этими шлюхами/типаТуристами/дебилами ДЕНЕГ турки платят налоги!!! И часть этих налогов ИДЁТ В ОПЛАТУ этой сраной НАТО!!!!!!!!!!!!!! На которые закупается оружие!!!!!!!!!!!! Вот же тупорылые.....