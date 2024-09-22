«Подтверждено средствами объективного контроля»: «Искандер» уничтожил американскую РСЗО HIMARS под Сумами

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения стоящей на вооружении ВСУ американской РСЗО HIMARS в населённом пункте Шапошниково, расположенном в 10 км к юго-западу от административного центра Сумской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии