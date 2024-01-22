В Новгородской области стартовала акция «Студенческий десант - 2024»

Ежегодно, в преддверии Дня студенчества, который традиционно отмечается в России 25 января, центр новгородской Госавтоинспекции открывает свои двери для студентов средних специальных и высших учебных заведений.
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