⚡️ВС РФ за неделю поразили патрульный катер Военно-морских сил Украины, а также восемь морских судов, действовавших в интересах ВСУ Минобороны России.
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⚡️ВС РФ за неделю поразили патрульный катер Военно-морских сил Украины, а также восемь морских судов, действовавших в интересах ВСУ Минобороны России.