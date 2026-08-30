Плесень на окнах: как убрать чёрные пятна и не дать им вернуться

Каждую осень и зиму на пластиковых окнах появляется одна и та же картина: по краям откосов, в уголках уплотнителя проступают тёмные точки, которые постепенно сливаются в неопрятные чёрные разводы.
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