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Daily Storm

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Певец Айван вспомнил, как жители Луганска объясняли ему, что такое «прилет „бк“»

Певец Айван вспомнил, как жители Луганска объясняли ему, что такое «прилет „бк“»

И оказалось, что это совсем не то, о чем он подумалУчастник шоу «Голос», певец Айван рассказал о своих выступлениях на Донбассе.

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