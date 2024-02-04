МИД РФ осудил удары США по Сирии и Ираку

Москва, 3 февраля /Синьхуа/ -- Россия решительно осуждает удары США по Сирии и Ираку, добиваясь срочного рассмотрения текущей ситуации по линии Совета Безопасности ООН, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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