Белал Мухаммад: «Ислам сказал мне: «Ты нарушил мои планы, став чемпионом»

«Ислам сказал мне: «Ты нарушил мои планы, став чемпионом». Хочу сказать Исламу, чтобы он подписал контракт на следующий бой, поскольку я не уеду из Монреаля без пояса», – сказал чемпион UFC Белал Мухаммад.
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