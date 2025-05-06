Белал Мухаммад: «Ислам сказал мне: «Ты нарушил мои планы, став чемпионом»

«Ислам сказал мне: «Ты нарушил мои планы, став чемпионом». Хочу сказать Исламу, чтобы он подписал контракт на следующий бой, поскольку я не уеду из Монреаля без пояса», – сказал чемпион UFC Белал Мухаммад.