Юрист Южалин объяснил правила выплаты отпускных при позднем заявлении

Отпускные работодатель обязан перечислить не позднее чем за три календарных дня до начала отдыха, даже если сотрудник подал заявление позже установленного срока, рассказал RT юрист Александр Южалин.
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