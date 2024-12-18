Выплаты спортсменам, оставшихся без международных соревнований, в Петербурге продлят на год

Законопроект поддержал ЗакС Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 18 декабря, поддержали изменения в Социальном кодексе, которые продлят еще на год меры поддержки спортсменов, оставшихся без международных соревнований.
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