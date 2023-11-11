Пропаганда литвинизма в Литве: у власти не получится «усидеть сразу на двух стульях»

В Литве продолжает активно муссироваться тема литвинизма, однако конкретных мер от властей нет. Ряд наших публикаций, основанных на неоспоримых фактах пропаганды радикального литвинизма в Литве, всё же вызвал бурную дискуссию в литовских и «змагарских» кругах.