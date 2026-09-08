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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ван де Зандшульп отыгрался у Жеа с 0:2 по сетам, матчбола и брейка в 4-й партии

Ботик ван де Зандшульп обыграл Артура Жеа в четвертом круге US Open – 3:6, 6:7(0), 7:6(7), 7:6(3), 6:4.

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