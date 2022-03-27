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Федерация футбола Франции объявила о партнерстве с Microsoft

Федерация футбола Франции объявила о партнерстве с Microsoft

Microsoft и Федерация футбола Франции стали партнерами. Подпишись на наш телеграм про игры и кино. Все новости и инсайды там! В рамках сотрудничества Xbox стала официальным игровым партнером национальной мужской и женской сборных страны.

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