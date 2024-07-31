Сенатор Гумерова: 105 тысяч школьников пересдали ЕГЭ в этом году

Одно из главных нововведений 2024 года — возможность пересдать один из единых госэкзаменов. Ею воспользовались 105 тысяч выпускников, рассказала 31 июля «Парламентской газете» председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.