Сенатор Гумерова: 105 тысяч школьников пересдали ЕГЭ в этом году

Одно из главных нововведений 2024 года — возможность пересдать один из единых госэкзаменов. Ею воспользовались 105 тысяч выпускников, рассказала 31 июля «Парламентской газете» председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
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