Futures Slide As Yields, Oil Spike Ahead Of PPI US stock futures slumped for a 3rd consecutive day, unable to find traction, and trading at session lows with tech underperforming as Treasury yields pushed higher keeping risk appetite firmly in check ahead of the latest print on US factory prices and earnings from Oracle.
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