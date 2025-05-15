Порядка 200 распоряжений об ограничении движения действует в Петербурге

Наибольшее количество зафиксировано в центре города На сегодняшний день в Санкт-Петербурге действует около 200 распоряжений об ограничении или полном закрытии движения транспорта в связи с проведением различных работ.
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