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Царьград

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Крестник депутата от партии Пашиняна арестован за атаку на здание СНБ

Крестник депутата от партии Пашиняна арестован за атаку на здание СНБ

Газета «Жоховурд» выяснила, что мужчину, бросившего бутылки с зажигательной смесью в здание Службы национальной безопасности Армении, связывают семейные отношения с депутатом правящей партии «Гражданский договор» Акопом Симидяном.

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