Соболенко – зрителям на US Open: «Я бы на вашем месте ушла после третьей двойной ошибки»

Она обыграла Марину Заневскую со счетом 6:3, 6:2. Соболенко проиграла первые два гейма на подаче, допустив в них шесть двойных ошибок.
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