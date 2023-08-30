Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Самбур
    надо было мужика целоватьRFEF подаст иск о...
  • vik mysak
    Если бы он поцеловал в губы футболиста, всё было бы замечательно и вызвало бы всеобщее одобрений! А так, да!Вице-премьер Испа...
  • Вагиф Кадыров
    Поцеловал, это смотря в какие губы🤣Премьер-министр И...

Соболенко – зрителям на US Open: «Я бы на вашем месте ушла после третьей двойной ошибки»

Она обыграла Марину Заневскую со счетом 6:3, 6:2. Соболенко проиграла первые два гейма на подаче, допустив в них шесть двойных ошибок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх