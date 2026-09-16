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8 вещей, которые кричат «у меня нет денег», даже если стоят сотни тысяч рублей

8 вещей, которые кричат «у меня нет денег», даже если стоят сотни тысяч рублей

Дорогие часы, логотипы и машины не всегда говорят о достатке. Разбираемся, какие покупки выдают финансовую неуверенность и почему.

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