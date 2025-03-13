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Руки прочь. Поможет ли самозапрет на кредиты защитить барнаульцев от мошенников?

Руки прочь. Поможет ли самозапрет на кредиты защитить барнаульцев от мошенников?

Ежегодно россияне переводят аферистам миллиарды рублей, но теперь обмануть граждан стало сложнее Более пяти миллионов россиян, по информации Минцифры, установили самозапрет на выдачу кредитов и микрозаймов.

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