Зампредседателя ВК НПКСК присутствовал на церемонии открытия "Игр будущего" в Казани

Москва, 22 февраля /Синьхуа/ -- Заместитель председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Чэнь У по приглашению правительства Российской Федерации с 20 по 23 февраля в составе китайской делегации посещает Казань, где он присутствовал на церемонии открытия 1-го международного мультиспортивного турнира "Игры будущего".