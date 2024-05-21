В Нижнем Новгороде проходит карьерный форум для молодежи «Молодой Нижний»

20 мая на площадках молодежного центра карьеры Нижегородской области «КУПНО.СТАРТ» и Корпоративного университета правительства Нижегородской области стартовал карьерный форум для молодежи «Молодой Нижний».
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