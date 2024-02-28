Русофобская истерия, которая искусственно нагнетается в США, свидетельствует о нацеленности американских властей на дестабилизацию внутриполитической ситуации в России в преддверии президентских выборов в марте, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.
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