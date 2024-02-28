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Посольство: нагнетаемая истерия в США — подтверждение желания дестабилизации РФ

Посольство: нагнетаемая истерия в США — подтверждение желания дестабилизации РФ

Русофобская истерия, которая искусственно нагнетается в США, свидетельствует о нацеленности американских властей на дестабилизацию внутриполитической ситуации в России в преддверии президентских выборов в марте, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

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