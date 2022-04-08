Бородавко о критике иностранцев в адрес России: «Многие спортсмены не представляют, что происходит. Здравые люди есть, это касается ФИФА»

Юрий Бородавко привел в пример ФИФА в вопросе критики иностранцев в адрес спортсменов из России. «Для меня и для многих это очень-очень плохо, вообще неприемлемо.

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