Эр-Рияд обвинил Тель-Авив в попытках «иудаизировать» Западный берег реки Иордан

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии высказало претензии Израилю за попытку «иудаизировать» части Западного берега реки Иордан в нарушение всех международных резолюций, – сообщает в среду, 6 марта, The Times of Israel.
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