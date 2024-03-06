РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

256 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Друзина
    Разогнать все диаспоры - это рассадник преступности и выгнать тех мигрантов, которые хоть мало мальски нарушили наши ...Перспектива 15-20...
  • Лиза
    Так это Зеленской все го то на один шопинг)))))США могут выделит...
  • Juri
    наши А-50 были над собственной территории, но почему то были сбиты!, а мы только отгоняем от границы,ай какие мы моло...Российский СУ-27 ...

Эр-Рияд обвинил Тель-Авив в попытках «иудаизировать» Западный берег реки Иордан

Эр-Рияд обвинил Тель-Авив в попытках «иудаизировать» Западный берег реки Иордан

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии высказало претензии Израилю за попытку «иудаизировать» части Западного берега реки Иордан в нарушение всех международных резолюций, – сообщает в среду, 6 марта, The Times of Israel.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх