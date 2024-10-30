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Новому «Вызову» быть!

Новому «Вызову» быть!

Давненько я не писала о кино, каюсь, забываюсь — а тут повод просто великолепен, я считаю! Клим Шипенко не без помощи, конечно же, гениального и генерального директора «Первого канала» Константина Эрнста, недавно вошедшего в президентский Совет по культуре, приступили к съемкам продолжения вошедшего в реестр легендарных кассовых провалов фильма "Вызов".

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