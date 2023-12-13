Конгрессвумен Грин обвинила Пентагон в ситуации на Украине

РИАМО - 13 дек. Соединенные Штаты были втянуты в украинский конфликт по вине Пентагона, который изначально призван предотвращать войны, заявила член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин, пишет РИА Новости.
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