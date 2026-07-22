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Эксперт по кибербезопасности Дворянский назвал риски передачи данных ИИ

Эксперт по кибербезопасности Дворянский назвал риски передачи данных ИИ

Эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский посоветовал не передавать чат-ботам на основе искусственного интеллекта персональные сведения и рабочие данные, поскольку пользователь сам отвечает за их сохранность.

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