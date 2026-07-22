Эксперт по кибербезопасности Дворянский назвал риски передачи данных ИИ

Эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский посоветовал не передавать чат-ботам на основе искусственного интеллекта персональные сведения и рабочие данные, поскольку пользователь сам отвечает за их сохранность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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