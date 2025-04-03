РС

Рамазан Салманов

"Средняя Азия, представляя из себя транзитный коридор для тяжелых наркотиков и прекурсоров из Афганистана, также стала местом, откуда наркодельцы с удовольствием едут в Россию на «заработки» -В доворот ко всем этим безобразиям Генпрокуратура РФ предлагает исключить правящее в Афганистане движение «Талибан» * из перечня запрещенных террористических организаций в нашей стране, соответствующий иск надзорное ведомство направило в Верховный суд РФ.😀