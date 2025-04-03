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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Средняя Азия, представляя из себя транзитный коридор для тяжелых наркотиков и прекурсоров из Афганистана, также стала местом, откуда наркодельцы с удовольствием едут в Россию на «заработки» ©

Средняя Азия, представляя из себя транзитный коридор для тяжелых наркотиков и прекурсоров из Афганистана, также стала местом, откуда наркодельцы с удовольствием едут в Россию на «заработки» ©

Среднеазиатская смерть О проблеме мигрантов и наркотиков Наркотические вещества остаются одной из главных угроз для безопасности российского общества.

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Комментарии
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РС
Рамазан Салманов
&quot;Средняя Азия, представляя из себя транзитный коридор для тяжелых наркотиков и прекурсоров из Афганистана, также стала местом, откуда наркодельцы с удовольствием едут в Россию на «заработки» -В доворот ко всем этим безобразиям Генпрокуратура РФ предлагает исключить правящее в Афганистане движение «Талибан» * из перечня запрещенных террористических организаций в нашей стране, соответствующий иск надзорное ведомство направило в Верховный суд РФ.😀
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9 час.
РН
Роман Нектов
Талибан бьётся с наркотой, а вывозят чмо.
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6 час.
виктор матвеев
Насколько я понимаю наша власть в доле иначе бы давно прекратила ввоз в Россию среднеазиатских наркодиллеров.
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5 час.
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