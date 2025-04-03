Средняя Азия, представляя из себя транзитный коридор для тяжелых наркотиков и прекурсоров из Афганистана, также стала местом, откуда наркодельцы с удовольствием едут в Россию на «заработки» ©

Среднеазиатская смерть О проблеме мигрантов и наркотиков Наркотические вещества остаются одной из главных угроз для безопасности российского общества.
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