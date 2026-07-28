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Царьград

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Автоэксперт Попов рекомендовал кроссовки и сандалии для вождения

Автоэксперт Попов рекомендовал кроссовки и сандалии для вождения

Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал о правилах выбора обуви для водителей. Он рекомендует сандалии с надежным креплением или вентилируемые кроссовки для комфорта за рулем и предостерегает от использования шлепанцев и тапочек из-за опасности.

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