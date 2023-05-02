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Helsingin Sanomat: вступившая в НАТО Финляндия готовит соглашение о размещении военных баз США

Helsingin Sanomat: вступившая в НАТО Финляндия готовит соглашение о размещении военных баз США

Финляндия, которая некоторое время назад стала членом Североатлантического альянса, в настоящий момент занимается подготовкой соглашения о размещении на своей территории военных баз Соединенных Штатов.

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