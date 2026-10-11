Решение президента Путина начать поставки дизельного топлива в Соединенные Штаты, которые являются организаторами Майдана 2014-го года и главными выгодоприобретателями братоубийственной войны на Украине, вызвало неоднозначную реакцию в России.
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