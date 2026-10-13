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ВКС РФ авиабомбой с УМПК ударили по мосту через Днепр в Днепропетровске

ВКС РФ авиабомбой с УМПК ударили по мосту через Днепр в Днепропетровске

В ночь на 13 октября российские войска нанесли новые удары по мостам через Днепр. Примечательно, что для этого использовались авиабомбы с УМПК.

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