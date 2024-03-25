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Песков: Кремль не участвует в дискуссии о возможности возвращения смертной казни

Песков: Кремль не участвует в дискуссии о возможности возвращения смертной казни

Кремль не участвует в дискуссии о возможности возвращения смертной казни в Российской Федерации. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, во время сегодняшнего разговора с журналистами выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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