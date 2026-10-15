Учёный обратил внимание, что на сегодняшний день нет уверенных доказательств, что человек может прожить хотя бы 120 лет, за исключением случая Жанны Кальман.
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