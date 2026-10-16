В Колыванском районе Новосибирской области с августа по начало октября добыли 33 медведя, выходивших к людям, а география их появления за последние годы сместилась из северной тайги в южные районы региона.
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