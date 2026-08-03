Trump Blasts Oil Majors: "Get Gas Prices Down Now!" President Trump blasted oil companies on Monday morning for high gasoline pump prices, telling them: That goes for other Oil Companies as well…and get your consumer (retail!) Oil Prices DOWN, NOW! Thank you for your attention to this matter.
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