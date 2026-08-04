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Аргументы недели

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Владимир Соловьёв: «Блогеры за базар не отвечают, а журналисты обязаны отвечать»

Владимир Соловьёв: «Блогеры за базар не отвечают, а журналисты обязаны отвечать»

Председатель Союза журналистов России – о войне, технологиях, цензуре и юбилейном форуме в Сочи. – Владимир Геннадиевич, вы давно возглавляете Союз журналистов России.

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