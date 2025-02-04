Госдолг Карелии сократился на 3 млрд рублей

О долговой политике и сокращении государственного долга рассказали в Министерстве финансов Карелии. – В 2024 году нам удалось снизить государственный долг республики на 3 млрд рублей и при этом обеспечить расходы бюджета источниками финансирования дефицита, – сообщил министр финансов Карелии Александр Климочкин.