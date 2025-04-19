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Минобороны показало кадры боевой работы расчетов БПЛА тульских десантников

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов БПЛА тульских десантников

Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Тульского соединения ВДВ продолжают наносить удары по фортификационным сооружениям, военной технике и личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

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