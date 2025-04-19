Минобороны показало кадры боевой работы расчетов БПЛА тульских десантников

Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Тульского соединения ВДВ продолжают наносить удары по фортификационным сооружениям, военной технике и личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.
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