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Ошибки в копировании: индусы посмеялись над тем, что Китай не справился с копированием российского авиадвигателя

Ошибки в копировании: индусы посмеялись над тем, что Китай не справился с копированием российского авиадвигателя

Сегодня 2,3K прочитали Провал испытания китайского J-35 повеселил индусов и заставил китайцев задуматься, а правильно ли они сделали, что отказались от российских двигателей.

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